Sport.quotidiano.net - Serie A. Milano perde la “testa“. Il primo ko stagionale arriva contro il Vicenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

La prima sconfittainA per ilQuanta èta nel momento meno adatto. I rossoblù hanno ceduto 5-3nello sdiretto al vertice, permettendo ai veneti di prendersi ladella classifica per un punto. Sconfitta abbastanza meritata per, che avanti 2-1 con i gol di Alessio Lettera e Cik ha subìto un parziale di tre reti consecutive tra finetempo e inizio secondo (inutile il momentaneo 4-3 di Bernad). La caduta fa ancora più rumore visto che i meneghini nonvano da maggio 2023una squadra diversa dall’Asiago. Anche allora a battereera stato il, nella finale che aveva deciso lo scudetto. Pure quest’anno il tricolore sembra essere un affare per questi due club. Un successo anegli scontri diretti, ma i veneti per ora soprattutto a livello offensivo hanno dimostrato di essere più forti (124 gol vs 69 in quattordici gare di campionato).