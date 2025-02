Calciomercato.it - Serie A, gli arbitri della 25esima giornata: ecco le scelte per Lazio-Napoli e Juve-Inter

Leggi su Calciomercato.it

Il designatore Rocchi punta sui fischiettinazionali: i due big match in chiave scudetto sono stati affidati a Massa e MarianiSono stati designati gliventicinquesimadel campionato diA, sesto turno del girone di ritorno. Dopo le polemiche dello scorso week end, Rocchi ha deciso di puntare sui big per gli scontri diretti in chiave scudetto.Maurizio Mariani designato per(foto Ansa) – Calciomercato.itSi parte venerdì con l’anticipo tra Bologna e Torino che sarà diretto da Fabbri, sabato la prima super sfida traè stato affidato a Massa, mentre per il derby d’Italia trantus edi domenica è stato scelto Mariani. Si chiude lunedì con il monday night tra Genoa e Venezia, che sarà arbitrato da Marianelli.tutti gli accoppiamenti:BOLOGNA – TORINO Venerdì 14/02 h.