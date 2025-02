Donnapop.it - Serena Brancale in che dialetto canta? Quando ha partecipato a Sanremo la prima volta? Ecco il fidanzato

Leggi su Donnapop.it

è unante e musicista di grande talento, arrivata al successo con brani ballabili e orecchiabili. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale!Leggi anche:, sapete che il suo exora sta con Arisa?Artista versatile e creativa,è riuscita a far breccia nel cuore del grande pubblico grazie alla sua voce inconfondibile. Appassionata di musica fin da bambina, ha iniziato la sua carriera artistica all’età di quattrodici anni, recitando nel film Mio cognato (2003) di Alessandro Piva, con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, per poi interpretare la protagonista della pellicola Da che parte stai (2011).Appena diciottenne, è entrata nel cast ufficiale di Radiobari, prendendo parte alle tournée di varie compagnie teatrali baresi come voce recitante.