Gqitalia.it - Serena Brancale fa tutto con Anema e Core, incluso affrontare Sanremo 2025

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.“Sono sempre la stessa, ma con dieci anni di musica in più nel cuore e sulle spalle”, queste le parole disul suo account Instagram, dopo aver annunciato di essere tra i Big dia 10 anni esatti dalla sua prima partecipazione alla kermesse dell’Ariston.Se nella prima esibizione da nuova proposta, ovvero il brano Galleggiare, l’artista, cantautrice e polistrumentista classe 1989 aveva deciso di battere una pista più canonica, nella sua prova delha voluto abbracciare completamente la propria unicità. Infatti, pur citando Pino Daniele fin dal titolo, ma anche come nume tutelare e maestro di stile, la suaha scelto ildialetto barese, che ne caratterizza in parte il ritornello.