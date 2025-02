Anteprima24.it - Sequestrata isola ecologica a Castello di Cisterna

Tempo di lettura: 2 minutiI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione degli illeciti ambientali, edilizi e legati al ciclo dei rifiuti urbani e speciali, hanno intensificato i controlli nell’area della cosiddetta “Terra dei fuochi”. In particolare, adi(NA), i militari, insieme al personale ARPAC e della ASL hanno proceduto al controllo dell’, e della relativa aerea (2000 mq ca.), del Comune di. L’area gestita da una ditta regolarmente iscritta all’albo dei gestori ambientali, non era accessibile all’utenza per motivi di pubblica incolumità stante ancora in essere i danni arrecati dalle avverse condizioni meteo verificatesi nel settembre 2024 ma i militari e il personale tecnico intervenuto hanno constatato come all’interno del sito le attività erano ancora in essere.