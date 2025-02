September 5 | la recensione del film di Tim Fehlbaum

Leggi su Cinefilos.it

5: ladeldi TimIl sogno di ogni giornalista è trovarsi nel posto giusto al momento giusto, avere lo scoop e una posizione privilegiata per raccontare una storia epocale, tutto quello che accade in5 alla squadra della American Broadcasting Company (ABC). Ma gli eventi del 5 settembre 1972, l’attacco del gruppo terroristico Settembre Nero e la crisi degli ostaggi alle Olimpiadi di Monaco, non erano certo la storia che la troupe si aspettava di dover raccontare. Il thriller diretto da Tim, ci porta dietro le quinte della redazione, intrecciando abilmente scene drammatizzate con autenticiati d’archivio della trasmissione di quel giorno della ABC. Il risultato è un’opera cinematografica tesa e coinvolgente che mette in primo piano il ruolo dei media nel documentare eventi storici in tempo reale, ma problematizza anche l’etica di un lavoro di cui oggi sembra si sia persa ogni misura.