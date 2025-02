Anteprima24.it - Senza permesso aggredisce gli agenti, arrestato nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoGhanesedi soggiornodi polizia:nel. Glidi polizia del commissariato di Torre del Greco hannoun 38enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. Le accuse nei suoi confronti sono di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato italiano. I poliziotti, durante un servizio di controllo, si sono recato – dopo una nota giunta dalla sala operativa – in via Montedoro, dove veniva segnalata una persona molesta. Giunta sul posto, la polizia ha notato l’uomo che, in evidente stato di agitazione, alla vista degli uomini in divisa ha iniziato a dare in escandescenze, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.