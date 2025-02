Ilfattoquotidiano.it - “Senza di me era in Russia a raccogliere patate”: sospeso l’ex coach di Rybakina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La WTA ha proibito a Stefano Vukov di allenare Elenaper quelle che sono “potenziali violazioni del codice di condotta”. Questa la decisione presa nei confronti delallenatore dell’attuale numero 5 del mondo e vincitrice di Wimbledon 2022. A chiusura delle indagini sul 37enne croato, alcune fonti anonime hanno svelato la durata del periodo di sospensione che dovrebbe essere di un anno.Il caso parte dalle denunce relative alle sue presunte aggressioni verbali alla giocatrice. Come rivelato dal NY Times, l’amministratrice del WTA Tour Portia Archer avrebbe consegnato alun documento lungo 3 pagine contenente le sue violazioni. Per esempio, aver definito“stupida” dicendo chedi lui sarebbe “ancora in“. In più, ha anche fatto piangere la tennista con abusi psicologici.