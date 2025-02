Ilgiorno.it - Senato accademico boccia la mozione sul ddl sicurezza. L’urlo degli studenti: "I nostri dati ai servizi segreti"

È statata inlacontro l’articolo 31 del ddl. A presentarlaIndipendenti - Link. Nel mirino "l’obbligo da parteatenei di fornireaisue docenti": "Numerosissime voci durante la seduta, comprese quelle dei professori, hanno criticato l’articolo 31 del ddl. Ma la governance si è dimostrata impaurita e ha deciso di esprimersi solo una volta approvato il ddl al Parlamento, istituendo un tavolo con esperti per approfondire l’argomento - commenta Matilda D’Urzo, rappresentantein–. Crediamo che le università debbano essere indipendenti e parlare prima, per fermare questo ddl". "Per non parlare dell’obbligo di segnalazione delle lezioni sovversive: le lezioni dovrebbero essere fatte per sovvertire l’ordine di oggi e dar vita a un mondo più giusto per tutti – aggiunge Elisabetta, di Link Coordinamento Universitario –.