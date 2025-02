Ilfattoquotidiano.it - Sempre più italiani si curano fuori Regione: “Uno su due va nel privato”. Report Gimbe: la migrazione sanitaria vale oltre 5 miliardi

Sonopiù numerosi glicostretti a spostarsidalla lorodi residenza per curarsi, perché non trovano strutture adeguate vicino casa. Lo certifica l’ultimodella fondazione, basato sull’incrocio dei dati forniti dell’Agenzia del ministero della Salute per i servizi sanitari regionali (Agenas) e quelli comunicati dalle singole regioni.In termini economici, nel 2022 la mobilitàinterregionale ha raggiunto la cifra record di 5,04di euro, il livello più alto mai registrato da quando esistono le rilevazioni. Rispetto all’anno precedente l’incremento è di più del 18,6% (quando ladeglipesava 4,25). I dati elaborati dalla fondazione presieduta da Nino Cartabellotta confermano il peggioramento dello squilibrio tra nord e sud nel Paese per quanto riguarda il diritto alla salute.