Fanpage.it - Sembra un mosaico ma è la plastica nello stomaco di un uccello marino

Leggi su Fanpage.it

Il fotografo Justin Gilligan ha vinto il Wildlife Photographer of the Year 2024 con l’immagine di undiall'interno dellodi una berta, un'immagine bellissima e terribile allo stesso tempo. Quei pezzi colorati infatti non vengono mai smaltiti dall'organismo degli uccelli marini, restanofino a provocare una malattia mortale.