Semaforo giallo, fermarsi o accelerare? Occhio alle sanzioni previste dal Codice della strada

Cosa c’è dopo la morte? Quanto è grande l’Universo? Saremo mai capaci di viaggiare alla velocitàluce? Ma, soprattutto, col, meglio frenare o? Sono i grandi temi esistenziali dell’uomo (e dell’automobilista). E seprime tre domande è ancora impossibile dare una risposta, proviamo un momento a fare chiarezza sulla quarta.Partiamo da ciò che recita ilall’articolo 41: durante il periodo di accensioneluce gialla, i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto dell’auto a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensioneluce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza. In tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.