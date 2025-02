Thesocialpost.it - Selvaggia Lucarelli: “Un Sanremo lineare, Marcella Bella la più trasgressiva”

Leggi su Thesocialpost.it

“È stato un Festival, la piùè stata“. Con queste parolechiude il Dopofestival della prima serata di2025, affidato alla conduzione di Carlo Conti.Leggi anche: Achille Lauro, la lettera dell’ex fidanzata sulla canzone: “Era un ragazzo difficile, lo amerò per sempre”Le opinioni sui protagonisti“Gerry Scotti ha fatto Gerry Scotti, Antonella Clerici è rimasta un passo indietro. È stato un Festival, la piùè statacon una parolaccia nella canzone. Questo dimostra che è successo poco a livello di intrattenimento. Ci aspettiamo qualcosa in più”, dice la giornalista e blogger.Chi non ha lasciato il segno? “Ci aspettavamo una Elodie più scoppiettante, invece è modesta. Tony Effe ce lo aspettavamo più ‘aggressive’, invece.