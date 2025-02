Tvzap.it - Selvaggia Lucarelli critica la prima serata di Sanremo: la reazione spiazza

Leggi su Tvzap.it

News tv.ladi: la– Chi non ha visto ladel festival di2025? L’evento canoro tanto atteso è andato in onda ieri, martedì 11 febbraio 2025. Nessun intoppo, non c’è stata alcuna sbavatura. Spazio alle canzoni, che sono andate via una dietro l’altro, come annunciato dal conduttore Carlo Conti del resto già in conferenza stampa. Le maratone di Amadeus, i guizzi di Fiorello sono un ricordo. Sullaè intervenutaal DopoFestival di Alessandro Cattelan, esprimendo senza filtri il suo pensiero. ( dopo le foto)Leggi anche: Jovanotti, attimo di panico in diretta a: cosa succede (VIDEO)Leggi anche: “2025”, standing ovation per Simone Cristicchi: l’Ariston in lacrimeladi: laCarlo Conti ha chiuso ladel Festival di2025 con venti minuti di anticipo e alle 1.