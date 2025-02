Lanazione.it - Segni d'amore 2025, a Lucignano con Appunti di viaggio si festeggia San Valentino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 febbraiodi’, Racconti di Toscana tra cultura e cibo", il format di eventi organizzato da Confesercenti Arezzo nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana, porterà i visitatori alla scoperta dei “d’” di cui si arricchirà uno dei borghi più belli d’Italia,. L'iniziativa, a partire dalle 17 del giorno di San, la Festa degli Innamorati, prevede la visita guidata al borgo ditra le luci del tramonto, alla scoperta della sua storia e delle sue curiosità, in Sala Don Enrico Marini l'intervento musicale con violino e chitarra acustica del gruppo "A minor duo" composto dal maestro Stefano Rondoni e Vincenzo Buongiorno, con brani dedicati al tema dell'. I partecipanti si sposteranno quindi all'interno del MAD, il Museo dell'Albero d’Oro; qui davanti ad uno dei capolavori assoluti dell’arte orafa italiana, conosciuto anche come “Albero dell’”, si rinnova ogni anno la tradizione della promessa degli innamorati: ancor oggi molte coppie, provenienti da tutta Italia e dall’estero, sono solite giungere a, per giurarsi eternodavanti all'albero.