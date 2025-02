Secret Team 355 la spiegazione del finale | come il film anticipa un sequel

Leggi su Cinefilos.it

355, ladelilunIldi355 (qui la recensione), ildi spionaggio del 2022 di Simon Kinberg, lascia diversi interrogativi, dato che ci sono più di un colpo di scena prima dei titoli di coda. Questi sono generalmente attesi in unsugli agenti segreti, ma355 li lancia al pubblico molto rapidamente e con poche spiegazioni. Ma andiamo con ordine. Ilsegue una squadra di agenti donne interpretate da un cast all-star, tra cui Jessica Chastain, Lupita Nyong’o e Penélope Cruz. Ognuna di queste super-spie ha una serie di abilità diverse che utilizza per recuperare un pezzo di tecnologia che potrebbe portare il mondo al caos totale se finisse nelle mani sbagliate.Sebbene ognuna delle donne lavori per una diversa agenzia di intelligence nazionale, imparano a fidarsi l’una dell’altra nel tentativo di ottenere il dispositivo.