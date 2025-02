Quotidiano.net - Seconda serata Sanremo 2025, quando inizia e a che ora finisce

, 12 febbraio– Dopo il successo della primadi, che ha registrato il 65,3% di ascolti, tutto è pronto per la, come sempre in diretta dal teatro Ariston. A fianco di Carlo Conti questa volta ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.Festival host and artistic director Carlo Conti on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 11 February. The music festival will run from 11 to 15 February. ANSA/ETTORE FERRARI Ladel Festival comincerà alle 20.40 e sarà trasmessa su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2. L'appuntamento sanremese inizierà però dieci minuti prima, alle 20.30, con il Prefestival condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi.