Sebastiano Danieli ucciso a colpi d'ascia, fermato il vicino Cosimo Loiola: lite scoppiata per motivi di confine

Un dissidio per confini terrieri sarebbe il movente dell’omicidio di, il 66enne trovato morto con una profonda ferita alla testa nel suo appezzamento di terra a Galatone (Lecce). Per il delitto è stato sottoposto a fermo il 45enne, suodi podere.Leggi anche: Spari dall’auto in corsa: uomoall’ingresso del barIl fermo e l’arma del delitto, che non ha ancora confessato, è statosu disposizione del pubblico ministero Rosaria Petrolo. Gli investigatori hanno rinvenuto l’arma del delitto, un’ascia, custodita nella sua abitazione. I familiari della vittima, ascoltati dai carabinieri, hanno riferito che tra i due uomini vi erano stati precedenti contrasti, con minacce recenti rivolte da.Indagini e immagini di videosorveglianzaLe indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Gallipoli, sotto la guida del capitano Alessandro Monti, e dal nucleo investigativo provinciale coordinato dal tenente colonnello Cristiano Marella.