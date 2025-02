Lettera43.it - «Se io non voglio, tu non puoi», il messaggio di Vale LP e Lil Jolie a Sanremo 2025

La seconda serata disi è aperta con la prima delle due semifinali delle Nuove Proposte. La sfida è stata tra Alex Wyse e il duoLP – Lil, che rispettivamente hanno cantato i brani Rockstar e Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Al netto della semifinale, però, sono state le due giovani cantanti a diventare protagoniste del primo momento da ricordare della serata. Alla fine del loro brano, infatti, hanno portato sul palco due cartelloni gialli con una scritta nera: «Se io non, tu non». Carlo Conti e Alessandro Cattelan poco dopo le hanno affiancate, prendendo i cartelli insieme allo stesso Wyse, e il conduttore ha affermato: «Noi che siamo maschietti diciamolo con forza: se una donna dice no, è sempre no. Non esiste nessuna scusa». Un momento già iconico sui social.