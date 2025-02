Linkiesta.it - Se entri nella ristorazione per diventare famoso hai sbagliato mestiere, dovevi fare il cantante

Se alla base della propria formazione ci sono una laurea in economia internazionale, un master in international business e un diploma Ais, non stupisce che poi la carriera sia caratterizzata da ruoli organizzativi e di coordinamento ad alto livello nel mondo della. Il primo gradino però è stato quello di cameriera, un punto di inizio aperto a chiunque e che Federica Strologo vede tuttora come un aspetto positivo.Nel suo lavoro, pur rispettando il rigore delle regole del servizio, la restaurant manager di IYO Kaiseki e IYO Omakase preferisce puntare su empatia e accoglienza, cercando di valorizzare il background di ognuno dei suoi collaboratori. La sua mission infatti è «tirare fuori il massimo da ogni persona, permettendogli di esprimersi e di condividere esperienze e culture».