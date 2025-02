Liberoquotidiano.it - Se anche per Papa Francesco bisogna essere patrioti

«Dovete, amare la vostra Patria e proteggerla». Chi ha pronunciato questa esortazione così controcorrente, nei giorni scorsi, rivolgendosi ad alcuni giovani? Qualche leader politico di quelli che vengono sprezzantemente definiti “sovranisti”? No,. Ma è passata inosservata. Parlava a dei giovani ucraini e il suo non era certo un inno alla guerra (che giustamente vorrebbe fermare), tanto è vero che li ha invitati a portare sempre con sé un Vangelo e ha spiegato loro: «La pace si costruisce col dialogo, non stancatevi di dialogare». Ha perfino accennato la parola “perdono”. Non è la prima volta cheparla di patria. Già nel 2018, in un incontro con i giovani cileni, aveva detto: «La strada per l'orizzonte dev'fatta con i piedi per terra. E cominci con i tuoi piedi nella terra della patria.