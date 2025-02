Ilfattoquotidiano.it - Se a essere malata è l’organizzazione aziendale: lo stress non dipende solo dai lavoratori

di Laura Quarà* La consulenza peritale in materia di conflittualità organizzativa, mobbing, straining,e molestie, ha portato coloro che si occupano – come me – di questa disciplina da alcuni anni, a rivedere ed aggiornare le loro competenze; questo perché gli scenari aziendali all’interno dei quali si sviluppano le vicende lavorative hanno acquisito, nel tempo, maggiore rilevanza rispetto alla visione forse un po’ riduttiva e sicuramente complessa della relazione vittima/aggressore.Va premesso che la metodologia d’indagine utilizzata dalla scrivente nell’analisi di qualsiasi evento che abbia una rilevanza psicologica si configura concettualmente in un più ampio e sistematico approccio riconducibile alla teoria psicologica sistemico-relazionale; secondo tale teoria gli eventi devonovalutati noncome il prodotto di un singolo individuo ma anche come espressione di una situazione che, se diventa problematica o conflittuale, esprimono una disfunzionalità relazionale all’interno del sistema nel quale si sviluppa – sia esso lavorativo, familiare, sociale – con conseguenze sulla integrità psico-fisica del soggetto coinvolto; l’analisi accurata del sistema, della cultura e dei valori nei quali le vicende si sono sviluppate ha quindi sempre costituito un punto di partenza fondamentale per contestualizzare il vissuto delle persone che possono aver subito un danno di natura psicologica in quel contesto.