Scusate ma Pippo Baudo… Sanremo 2025 i Duran Duran gelano la sala stampa Imbarazzo totale

Leggi su Caffeinamagazine.it

A 40 anni dalla loro storica prima esibizione in Italia, avvenuta nel 1985 al Festival di, itornano sul palco dell’Ariston. Il 9 febbraio 1985, infatti, la band britannica si esibì per la prima volta a, nell’edizione condotta daBaudo.Quel momento rappresentò un evento memorabile, con la loro performance che attirò l’attenzione di oltre 18 milioni di telespettatori, segnando un record assoluto. Isono stati invitatati da Carlo Conti per il Festival die torneranno successivamente nel corso dell’estate con una serie di concerti già programmati.Leggi anche: “Perché ho tolti i tatuaggi”. Tony Effe, dopo la sorpresa il motivo della trasformazioneI: “Baudo è ancora vivo?”Mercoledì 12 febbraio sono arrivati ae sono stati ospiti dellaper la prima intervista.