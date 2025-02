Tg24.sky.it - Scuola, Valditara inaugura "Villaggio Italia" al Cairo

Leggi su Tg24.sky.it

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, hato oggi il '', l’evento dedicato all’istruzione tecnica e professionale, organizzato in collaborazione con l'ambasciata d’al. L’iniziativa, che si tiene domani e il 13 febbraio presso l'istituto Don Bosco, rientra nel quadro del memorandum d’intesa firmato traed Egitto nel 2024, finalizzato a rafforzare la cooperazione educativa, a promuovere la formazione tecnica e professionale, potenziando anche la conoscenza della linguana. “L'zione di '' rappresenta un importante riconoscimento per lana, che ha trovato in Egitto un grande apprezzamento sia da parte delle istituzioni scolastiche che del mondo imprenditoriale locale - ha dett o- L’eccellenza del nostro sistema educativo e le recenti riforme del governo, come il modello del 4+2, sono strumenti chiave per formare giovani altamente qualificati".