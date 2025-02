Ilfattoquotidiano.it - Scuola, l’Ue richiama l’Italia: troppi precari, scatta la procedura d’infrazione

L’Unione europeasulato scolastico. La Commissione ha aperto unacontro il nostro Paese per l’abuso di contratti a tempo determinato tra gli insegnanti, una pratica che, secondo Bruxelles, crea condizioni di lavoro discriminatorie. Il problema è che chi lavora da anni con incarichi a termine non ha diritto agli stessi scatti di anzianità dei colleghi di ruolo, nonostante svolga le stesse mansioni: “Gli insegnanti a tempo determinato non hanno diritto a una progressione salariale graduale basata sui precedenti periodi di servizio, a differenza degli insegnanti a tempo indeterminato”, si legge nel documento.Il primo atto formale è una lettera di costituzione in mora, con cui l’esecutivo comunitario concede aldue mesi per rispondere. Se il governo non troverà una soluzione, la Commissione potrà proseguire nell’iter, arrivando fino alla Corte di Giustizia del, con il rischio di sanzioni economiche.