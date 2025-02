Repubblica.it - Scuola, chiuse le iscrizioni: crescono i licei ma il Made in Italy è un flop

Appena 38 nuovi iscritti per il liceo sponsorizzato dalla premier. Valditara: “Boom per il nuovo professionale 4+2 con oltre cinquemila adesioni” ma la Cgil replica: “Solo 8 studenti per classe, alcuni corsi neanche potranno partire”. Più adesioni per Scienze umane e.