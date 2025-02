Modenatoday.it - Scopri il Servizio Civile Universale: un'opportunità per i giovani tra impegno e crescita

Leggi su Modenatoday.it

Hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi mettere in gioco il tuo talento per un cambiamento concreto? Il 13 febbraio alle 15.30 in Galleria Europa (al piano terra del Municipio del Comune di Modena, in piazza Grande) si può partecipare all’incontro perre tutto sul