Agi.it - Scoppio in un'abitazione nel Cuneese. Un morto e 7 feriti

Leggi su Agi.it

AGI - Una persona deceduta e sette, due dei quali trasportati in ospedale in gravi condizioni. È l'ultimo bilancio delloavvenuto in un'di Martiniana Po, nel, che ha causato il crollo dell'edificio. Da quanto si apprende, la vittima è una persona disabile, deceduta a causa delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo. Isono stati trasportati al Cto di Torino e ai vicini ospedali di Savigliano e Pinerolo.