Scontro tv Bocchino-Giannini | aspettando Sanremo su La7 il ritornello intona la solita lagna dem video

Lilli Gruber insiste a rimestare nel calderone del caso della Cpi per tornare ad animare polemiche già coperte da coltri di parole, spiegazioni e argomentazioni dietrologiche che non hanno più nulla da aggiungere. Eppure, ancora una volta ieri sera, quando manca ormai poco all’apertura dei saloni dell’Ariston, con la curiosità dei telespettatori e l’attenzione dei media alacremente concentrare sull’inizio del Festival post era Amadeus, la padrona di casa del salottiero talk de La7 torna sui temi della politica politicante per tornare a bomba sul caso Almasri, sempre d’attualità – per carità – ma decisamente non proprio in cima all’agenda dei desiderata del pubblico casalingo ieri sera intorno alle “8 e mezzo”. (Clicca qui per vedere ildell’estratto da “Otto e mezzo” dal sito de La7)Aspro botta e risposta trasu La7Ma tant’è: la scaletta della Gruber, si sa, va dietro a input diversi dalla vulgata generalista e così la domanda della giornalista al direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo– formulata ad hoc per la pronta ribattuta dell’altro ospite in studio: Massimo, editorialista di Repubblica – vira dall’argomento di giornata e torna a boomerang sul tema del consenso di Giorgia Meloni.