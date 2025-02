Lanazione.it - Scommesse sportive illegali, scoperto un giro d’affari da circa 50 milioni di euro

Viareggio (Lucca), 12 febbraio 2025 – Undiper50di, 12 persone indagate e sequestri per 6in almeno due società. Sono i numeri di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e condotta da militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca a contrasto del gioco illegale e della raccolta abusiva disu eventi sportivi e ippici. L’indagine è culminata in un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Firenze per beni immobili, quote societarie, saldi attivi di conti correnti bancari, denaro contante, criptovalute, fino a concorrenza di 6di. Il provvedimento cautelare reale riguarda 5 persone fisiche e si basa sugli accertamenti eseguiti dai militari delle fiamme gialle di Viareggio che, in sede di esecuzione, si sono avvalsi della collaborazione degli specialisti del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche.