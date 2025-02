Oasport.it - Sci alpino, l’Italia fa sul serio nella combinata maschile con Paris e Vinatzer, Austria favorita

Dopo l’esordio dellaa squadre femminile di ieri e la vittoria di Breezy Johnson insieme a Mikaela Shiffrin, oggi sarà la volta dellaa coppieai Mondiali di sci2025 di Saalbach (). Cambiano le carte in tavola e, a differenza di ieri,onora l’impegno e punta concretamente a vincere una medaglia.Italia che in totale schiererà quattro coppie, ma la più competitiva sarà sicuramente quella formata da Dominike Alex. Il meranese ha fatto finora un buon Mondiale, con la settima posizione in superG e la quarta piazza in discesa, mentre il gardenese punta a cominciare con il piede giusto per poi provare a fare il colpaccio nello slalom, dopo il bronzo conquistato due anni fa a Courchevel-Méribel.Italia che schiera anche Florian Schieder e Tobias Kastlunger in una coppia che può essere ben integrata ed equilibrata, Mattia Casse e Stefano Gross che possono puntare a un piazzamento in top 10 e Christof Innerhofer e Filippo Della Vite che non hanno grandi ambizioni, specie perché il lombardo ha fatto finora pochissima attività in slalom in Coppa del Mondo.