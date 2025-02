Ilrestodelcarlino.it - Schianto sul Dismano. Muore talento del basket. Avrebbe compiuto 20 anni domenica

vent’prossima. Daniel Mazzini, giovanedel, ha perso la vita ieri mattina in un terribile incidente stradale avvenuto a Borgo Faina, sulla via, all’altezza dell’incrocio con via Argine Sinistro Canale Molino. Nato a Forlì, viveva con i genitori e la sorella nella frazione di Massa Castello, vicino a San Pietro in Vincoli. È stato vittima di un impatto devastante, che ha distrutto due auto e ha lasciato sotto shock i soccorritori. Erano circa le 8 del mattino. Daniel era alla guida della sua Fiat 600, diretto probabilmente al lavoro. Dall’altro lato, in direzione opposta, una Bmw avanzava verso Cesena. Poi, l’imprevedibile: l’impatto, per cause da accertare, si sarebbe verificato appena mezzo metro oltre la linea continua di mezzeria. Sotto al cartello che segna il limite dei 50 orari, le due auto vengono a collisione, ridotte a un groviglio di lamiere rimbalzano ai lati della strada e finiscono nei fossati, mentre sull’asfalto rimane un tappeto di vetri e rottami.