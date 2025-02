Ilgiorno.it - Scattano i lavori. L’ufficio postale riapre a giugno

Da ieri mattina,di Poste Italiane di Lazzate è chiuso per ristrutturazione e resterà inagibile fino al 30 maggio perdi ristrutturazione finalizzati alla realizzazione del “Progetto Polis – Casa dei Servizi di cittadinanza digitale“. L’obiettivo degli “Sportelli Unici” è di dotare gli Uffici Postali interessati di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone Rai. Durante il periodo di chiusura deldi piazza Caduti, gli utenti di Lazzate potranno rivolgersi aldi Misinto, in via Per Saronno 15, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.