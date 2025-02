Rompipallone.it - Scandalo in Champions, Bergomi sbotta: “Basta, il calcio è finito”

Ultimo aggiornamento 12 Febbraio 2025 21:02 di Simone DavinoÈ successo di tutto inLeague, ai danni della squadra italiana, ai play-off della competizione.I giornalisti in diretta non si sono contenuti per il clamoroso errore che ha penalizzato gravemente la squadra italiana che, in Europa, si sta giocando un piazzamento agli ottavi di finale della stessa competizione.È successo nel corso dell’anticipo delle partite di questa sera inLeague e che ha portato l’opinionista Beppea prendere una dura posizione, in merito proprio di quanto successo ai danni del club italiano.League,contro l’italiana:in direttain diretta, Beppe, per quanto successo nella sfida diLeague. Ai danni della squadra italiana, in campo, è stato assegnato un calcio di rigore al limite dell’inverosimile.