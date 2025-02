Bubinoblog - SCALETTA SECONDA SERATA SANREMO 2025: ORDINE USCITA CANTANTI, OSPITI, CO-CONDUTTORI

del Festival di Sanremo 2025 su Rai1 dopo l'incredibile ascolto della premiere. Carlo Conti è affiancato da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Ecco la scaletta.

Riascolteremo, questa sera in diretta su Rai1, metà dei brani degli artisti in gara. La classifica sarà fatta al 50% dal televoto e al 50% dalla giuria delle radio. Al termine della serata la classifica in ordine casuale dei cinque artisti più votati.

Alla gara dei Big, da stasera salgono sul palco del Teatro Ariston le Nuove Proposte. Il menù prevede due le sfide ad eliminazione, saranno votate al 34% dal televoto, al 33% dalla giuria delle radio e al 33% dalla sala stampa.

SCALETTA SECONDA SERATA SANREMO 2025

Rocco Hunt – Mille vote ancora
Elodie – Dimenticarsi alle 7
Lucio Corsi – Volevo essere un duro
The Kolors – Tu con chi fai l'amore
Serena Brancale – Anema e core
Fedez – Battito
Francesca Michielin – Fango in paradiso
Simone Cristicchi – Quando sarai piccola
Marcella Bella – Pelle diamante
Bresh – La tana del granchio
Achille Lauro – Incoscienti giovani
Giorgia – La cura per me
Rkomi – Il ritmo delle cose
Rose Villain – Fuorilegge
Willie Peyote – Grazie ma no grazie

OSPITI DELLA SECONDA SERATA

Superospite del Festival di Sanremo, mercoledì 12 febbraio su Rai1, è Damiano David, in solitaria e senza più i Maneskin che quattro anni fa hanno trionfato su quel palco.