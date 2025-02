Tvpertutti.it - Scaletta Sanremo seconda serata 2025 cantanti, ospiti e co-conduttori

Ladel Festival di, in onda questa sera mercoledì 12 febbraio in diretta su Rai1, si preannuncia ricca di emozioni, musica einternazionali. Dopo unadi grande spettacolo, il palco dell'Ariston è pronto ad accogliere nuovamente i Big in gara e a ospitare esibizioni esclusive che renderanno l'evento ancora più speciale. Ma non solo: questasarà decisiva anche per la categoria Nuove Proposte, che vedrà i finalisti contendersi un posto sul podio.Ladelladiprevede l'esibizione dei finalisti delle Nuove Proposte, che si sfideranno per conquistare il titolo di vincitore della categoria, oltre 15 dei 29 Big in gara. Le votazioni saranno affidate alla giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%), alla giuria delle Radio (33%) e al pubblico a casa tramite televoto (34%).