Scaletta Sanremo 2025 di stasera: orari di uscita di cantanti e ospiti nella seconda serata

, 12 febbraio– Col vento degli ascolti in poppa, il Festival dientrascandito da unameno serrata di quella di ieri. I‘big’ che tornano ad esibirsisono infatti ‘soltanto 15’, rispetto ai 29 ascoltati ieri ( i restanti 14 torneranno sul palco domani). A loro si aggiungono (anzi li precedono) i quattro finalisti della categoria ‘Giovani’ che si sfideranno in due duelli (la finalissima è in programma domani). Meno artisti in gara, più spazio allo spettacolo: attesissimo tra i superDamiano David, che ha promesso un omaggio a Lucio Dalla e anche una “sorpresa”. Vittoria Puccini presenta la fiction Rai ‘Belcanto’ e poi spazio al cast stellare del film ‘Follemente’. Oltre alla stessa Puccini, ci sono Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.