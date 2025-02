Lettera43.it - Scala, Marcello Foa e Melania Rizzoli i nuovi consiglieri scelti dal ministro della Cultura Giuli

Leggi su Lettera43.it

Si è chiusa la partita sul prossimo consiglio di amministrazioneFondazione Teatro alladi Milano, che viene completato daFoa eDe Nichilo, entrambi designati da Alessandrocome rappresentanti del ministeronel board del Piermarini per il quinquennio 2025-2028. «Ai due componenti i migliori auspici di buon lavoro», si legge in una nota.Foa edopo Barbara Berlusconi: dal lato delle nomine politiche è un cda sbilanciato verso centrodestraFoa (Getty Images).Foa, vicino al centrodestra, è stato dal 2018 al 2021 presidenteRai ed è attualmente conduttore del programma ‘Giù la maschera’ su Rai Radio 1.De Nichilo, divulgatrice scientifica, è stata deputata per il PopoloLibertà nella XVI legislatura e poi assessora al lavoro e all’istruzioneRegione Lombardia dal 2018 al 2023, ricoprendo per un breve periodo anche l’incarico di vicepresidente.