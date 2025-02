Notizie.com - Scadenze di febbraio 2025, tutte le tasse e i versamenti da ricordare. Occhio ai bolli, cosa si rischia

Leggi su Notizie.com

Il mese dici presenta il conto con numerose, per questo è importante fare attenzione alee ida effettuare.aidilee ida(Notizie.com)Partiamo dalle dichiarazioni Iva per l’anno 2024 che dovrà essere presentata nel periodo che va dal 1fino al 30 aprile. Una dichiarazione che deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per risultare valida. Salvo che arrivi l’applicazione delle sanzioni previste in calce nella norma. Se la dichiarazione verrà effettuata con un ritardo superiore ai 90 giorni si potrà considerare omessa, ma allo stesso tempo costituirà titolo per la riscossione.Passiamo poi al versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche che deve essere effettuato entro il 28per quanto riguarda l’ultimo trimestre del 2024.