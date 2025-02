Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo Quattro partite per capire se fare festa

"Mancano 13, la strada è ancora lunga". Così l’allenatore delFabio Grosso subito dopo che i suoi, sabato, avevano demolito il Mantova consolidando il loro già robusto primato in classifica, e non c’è motivo di non dargli ragione, vista l’imprevedibilità del campionato di B. Ma è vero che, stante la volata a tre che oggi sembra restringere le possibilità di promozione diretta soltanto a, Pisa e Spezia, già le prossime, di, potrebbero dire moltissimo, se non tutto, su come finisce il ‘triello’ tra neroverdi, toscani e liguri. Che da qui ad un mese si affrontano l’un l’altra. La settimana chiave, ancora lontana ma in realtà già dietro l’angolo, è la prima di marzo, con-Pisa in programma sabato 1 al Mapei Stadium e la domenica successiva, il 9, quando il Pisa va a La Spezia, ma da qui ad allora non ci sarà troppo da annoiarsi, a seguire la volata a tre, con gare tutt’altro che banali in programma e avversari con coefficienti di difficoltà tutt’altro che trascurabile tanto per Grosso, quanto per Inzaghi e D’Angelo.