Thesocialpost.it - Sassari, ragazza di 23 anni aggredita e violentata davanti al portone di casa

Leggi su Thesocialpost.it

Unadi 23è statamentre rientrava nella sua abitazione in via Angioy, una zona centrale di. L’attacco è avvenuto intorno alle 21, proprioaldi. La giovane è stata soccorsa in stato di agitazione e portata in ospedale.Leggi anche: Terribile incendio nel grattacielo: centinaia di evacuatiL’intervento delle forze dell’ordineNon è ancora chiaro chi abbia dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della squadra mobile della questura di. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto per individuare il responsabile dell’aggressione.Indagini in corsoLa strada dove si è verificato il fatto, nonostante sia centrale, di sera risulta buia e poco frequentata. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini.