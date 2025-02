Lanazione.it - Sarzana, giro di vite sul terziario: stop ai minimarket, bazar e negozi etnici

, 12 febbraio 2025 – Novità in vista per ilsarzanese: la giunta intende cambiare i regolamenti comunali in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande e come primo passo, su proposta dell’assessore Luca ponzanelli, ha approvato le linee guida per procedere alle modifiche. Con la delibera 28, spiega una nota dell’amministrazione, la giunta ha dato mandato agli uffici di “ disporre la sospensione temporanea delle richieste di aperture limitatamente al centro storico con particolare riferimento alle aree collegate alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, alla Pieve di Sant’Andrea, alle fortezze di Sarzanello e Firmafede, al Teatro Impavidi e a Piazza Martiri. Sospensione che, nello specifico, riguarda: commercio al dettaglio non alimentare di una gamma indistinta di prodotti (, market, mini-market), artigianato/commercio e alimentare etnico”.