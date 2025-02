Gqitalia.it - Sarah Toscano con Amarcord racconta la malinconia a Sanremo 2025

Per il suo esordio aha scelto di portarci un mondo fatto di giostre, di riferimenti felliniani e soprattutto di. Ha 19 anni, e prima di arrivare al Festival ha partecipato alla 23ª edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi, in cui ha trionfato e si è fatta conoscere al grande pubblico. Ora la nuova destinazione è il Teatro Ariston, dove, dopo la partecipazione ad Areanel 2022, gareggerà per la prima volta tra i Big con, brano che si intitola come la pellicola diretta da Federico Fellini nel 1973 ma che con questa ha poco a che fare: «Il mio brano non parla del film -a Tv Sorrisi e Canzoni - Vivo o meglio rivivo un’esperienza amorosa, faccio le mie considerazioni e vado avanti. A volte ripercorrere i ricordi fa bene, fa prendere consapevolezza».