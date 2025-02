Ilgiorno.it - Sarah Toscano a Sanremo 2025, la 19enne tra musica e risate insieme all’amica Anna Folzi: chi è la creator bergamasca

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 12 febbraio– A meno di un anno dalla vittoria di ‘Amici di Maria De Filippi’,è approdata tra i Big del Festival dicon il brano ‘Amarcord’. Ladi Vigevano è la più giovane in gara e per lei si tratta di un'esperienza inedita ed emozionante, ma è riuscita ad esibirsi mostrando professionalità e padronanza del palco. Appena apparsa sul palco dell’Ariston, su i X i fan si sono scatenati facendo entrare subito il suo nome tra i trend della serata. Definita da molti utenti “la diva”, “la leonessa”, “la mangiatrice di palchi”. Apprezzatissima la sua intonazione, la presenza scenica, l’esibizione e le movenze. Ma piace molto anche il brano che ha cantato e che ha scrittoa Federica Abbate e Jacopo Ettorre. In un mini dress firmato Pucci, dallo stile daily e sportivo, che strizzava l'occhio alla sua passione per il tennis (che ha sempre praticato fin da bambina, ndr),si è davvero mostrata decisa e sicura.