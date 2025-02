Ilrestodelcarlino.it - "Sapori delle Marche rurali". Cinque percorsi dal vino al miele

Il progetto regionale "" è stato al centro di un incontro organizzato nella sala consiliare di Caldarola per illustrare agli enti e alle realtà del territorio la strada tracciata per la realizzazione del piano nei prossimianni. "Crediamo fortemente che fare rete in un settore come quello turistico sia fondamentale – ha detto il sindaco Giuseppe Fabbroni –. Viviamo in territori ricchi di cultura, ma anche di perle enogastronomiche che vanno valorizzate e al tempo stesso riconosciute come traino per l’economia e lo sviluppo locale". Ed è proprio su questa scia che si inserisce il progetto presentato a Caldarola da Andrea Marsili, product manager dei Gal Sibilla, Piceno e Fermano (il Gal Montefeltro Leader è capofila del progetto, e sono soggetti promotori anche i Gal Flaminia Cesano e Colli Esini San Vicino).