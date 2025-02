Metropolitanmagazine.it - Sapevate che Malgioglio ha tre figli “segreti”? Ecco chi sono Omara, William e Riccardo

Nonostante oggisia dichiaratamente omosessuale, in passato lo abbiamo visto anche accompagnato da donne di spettacolo. Tutto questo avveniva prima del suo coming out, e la fortunata era nientemeno che Valeria Marini. Qualche anno fa concesse una intervista a Novella 2000, nella quale si raccontò senza filtri e riuscimmo a conoscere una parte della sua vita nascosta fino a quel giorno, ovvero la sua paternità.avrebbe addirittura tre, dei quali non ha mai parlato a nessuno fino a quel tempo.Ciò che sorprende è il fatto che nonostante tramite i social al giorno d’oggi si sappia tutto delle celebrità, lui sia riuscito a tenere questo fatto nascosto. Come dichiarato a Novella 2000 starebbe mantenendo tre bambini cubani.e Ricardo, questi i nomi deidi Cristianoche ha voluto aiutare.