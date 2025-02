Santanchè al Nauticsud | Settore decisivo per il Sud e il Paese ma servono più marine

Leggi su Ildenaro.it

“Sono sempre molto orgogliosa di venire in questa realtà importante per la crescita del Pil, non soltanto di quello campano, ma dell’Italia intera. I dati confermano un più 2% anche nel 2024; la nautica da diporto è unimportante anche per le piccole e medie imbarcazioni, oltre che – ricordiamolo sempre – siamo leader con il 54% delle quote del mercato per i super yacht che è il segmento più alto”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela, visitando la 51ma edizione delnella Mostra d’Oltremare a NAPOLI accolta da Gennaro Amato, presidente di Afina (Associazione Filiera Nautica Italiana) organizzatrice dell’evento insieme con l’ente fieristico. “Soprattutto in Italia, specie nel Sud, le barche di queste dimensioni, dai gommoni che oggi riscuotano grande successo o anche le imbarcazioni di dimensioni più ridotte, sono quelle che consentono alla famiglia di poter fare le vacanze – ha aggiunto – di poter andare a fare un fine settimana.