Sanremo’25 i look della prima serata | Lauro 9 Noemi 7 1 2 Serena Brancale 4 Stash non classificato

Le pagelle e i. Da un elegantissimo Achillein versione Nosferatu, alla permanente (che non ci aspettavamo) di. I voti La 75ma edizione del Festival di Sanremo apre ufficialmente i battenti. Tanta l’attesa circa le proposte degli artisti in gara, così come quella degli outfit.E se le orecchie hanno potuto godere di melodie e pezzi equilibrati e in target con la kermesse, gli occhi hanno avuto la peggio. I voti più alti vanno ad Achilleche abbandona le tutine color nude e si concede un elegantissimo abito retrò. Un po’ Nosferatu, un po’ gentlemannotte. Voto 9. È retrò in stile vecchia Hollywood il totaldi, dall’abito all’acconciatura. Voto 7 1/2.4 per, ma solo per l’abito. Il beautysupera invece la sufficienza conquistando un 7.