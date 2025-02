Calcionews24.com - Sanremo, Willie Peyote un cuore granata: «Quanta invidia per Bresh e Guasto d’Amore, ma farla con il Torino… Il Toro mi ha reso quello che sono; rapporto con la Juve? Così…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, cantante in gara ae grandissimo tifoso del Torino: «più preoccupato per la classifica del Torino, capisco la rabbia degli altri tifosi» Ieri sul palco diha cantato la sua Grazie, ma no grazie, che ha convinto sia il pubblico che la critica, con il .