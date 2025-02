Iltempo.it - Sanremo, Vannacci: "Non mi vogliono? Me ne frego, basta con l'ideologia rossa"

«Mi è stato detto chenon può diventare il palcoscenico della propaganda reazionaria. E invece deve rimanere il teatro dell'dogmatica di sinistra?». Robertoriesce sempre a sorprendere, a creare dibattito intorno a sé. E venerdì varrà uno dei templi sacri dell'intrattenimento nazionale.È stato invitato al Festival di. È emozionato? «Sarò ospite dell'associazione “incontra”, che mi ha invitato presso il casinò della città dei fiori a presentare i miei libri e a parlare di tematiche sociali e di attualità. Il 13 sera gli stessi organizzatori dell'incontro mi hanno proposto di sedermi tra gli spettatori all'Ariston. Ho ricevuto con grande piacere non avendo mai visto lo spettacolo di personaggi non seguendo il festival neanche in tv. Per me e per mia moglie sarà una prima e quindi attenderà quel giorno con curiosità e interesse».